Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.897
0.17%
BTXN Coin
9.88
0.91%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C
    • İzmir’de traktör ile motosiklet kazaya karıştı: Motosikletlinin ayağı kırıldı

    İzmir’de traktör ile motosiklet kazaya karıştı: Motosikletlinin ayağı kırıldı

    Ödemiş'te traktör ile motosikletin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenildi.
    • 23.10.2022 - 00:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de traktör ile motosiklet kazaya karıştı: Motosikletlinin ayağı kırıldı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde öğle saatlerinde Kaymakçı Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde S.D. motosikletiyle seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan ve sola dönmek isteyen A.İ. idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

    Motosikletlinin ayağında kırık var

    Bu sırada kaza yerinin yakınından geçmekte olan 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine gelerek yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı S.D.’nin ayağında kırık olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de traktör ile motosiklet kazaya karıştı: Motosikletlinin ayağı kırıldı #1

    Kaza anı kamerada

    İHA'nın haberine göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı istikamete gitmekte olan motosikletin sola dönmek isteyen traktöre arkadan çarptığı ve ardından çevredeki vatandaşların motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ise kısa sürede olaya müdahale ettiği görünüyor.

    İzmir’de traktör ile motosiklet kazaya karıştı: Motosikletlinin ayağı kırıldı #2


    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi
    3. Sayfa

    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi

    İtalya'da yeni hükümet görevine başladı
    Dünya

    İtalya'da yeni hükümet görevine başladı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir