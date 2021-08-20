İzmir'de traktör ile şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Ödemiş ilçesinde bir vatandaş, arkadan başka bir traktöre çarparak şarampole düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

11 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Tenor’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.