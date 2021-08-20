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    İzmir'de traktör ile şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti

    Ödemiş ilçesinde bir vatandaş, arkadan başka bir traktöre çarparak şarampole düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 20.08.2021 - 03:44
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    İzmir'de traktör ile şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

    Dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’nde Yunus Emre Tenor (18) idaresindeki traktör, anı yöne gitmekte olan S.I., yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

    11 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

    Tenor idaresindeki traktör, çarpmanın etkisiyle savrularak yakınlarda bulunan köprünün üzerinden yaklaşık 11 metrelik şarampole yuvarlandı.

    İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

    İzmir de traktör ile şarampole düşmesi sonucu hayatını kaybetti #1

    BÜTÜN ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

    Tenor, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Öte yandan, Tenor’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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