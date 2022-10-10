İzmir'de turist sayısı pandemi öncesi dönemi geçti

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen turizm sektörü, 2022 yılında yeniden canlandı. Yaz boyunca yabancı turistlerden yoğun ilgi gören İzmir, 1 milyon 221 bin 595 kişiyi ağırladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasakları turizm bölgelerini olumsuz etkilemişti.

Yerli ve yabancı turistin gözdelerinden biri olan İzmir'de turizm 2 yılda büyük düşüş yaşadı.

Salgının etkisini azaltmasıyla soluğu kentte gelen turistler, bölgede turizmi yeniden canlandırdı.

9 ayda 1 milyon 221 bin 595 turist geldi

2022 yaz sezonunda adeta nefes alan kente gelen turist sayısı, yılın ilk 9 aylık döneminde pandemi öncesi dönemi geçti.

Henüz salgının konuşulmadığı 2019 yılının ilk 9 ayında İzmir'e 1 milyon 34 bin 428 yabancı turist gelirken, 2022'nin ilk 9 ayında bu sayı, yüzde 18 artarak 1 milyon 221 bin 595 kişiye yükseldi.

12 aylık istatistik 9 ayda yakalandı

İzmir turizmi, pandemi öncesindeki 12 aylık dönemde kentte gelen yabancı turist sayısını, 2022 yılının ilk 9 ayında yakaladı.

2019'da İzmir'e gelen yabancı turist sayısı, 1 milyon 224 bin 634 olurken, 2022'nin ilk 9 ayında bu rakam, 1 milyon 221 bin 595 kişiye ulaştı.

1 milyon 124 bin 201 kişi hava yolunu tercih etti

Pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılında 297 bin 442, 2021'de ise 698 bin 351 yabacı turist, İzmir'i ziyaret etti.

Bölgeye gelen yabancıların giriş yoluna bakıldığında 1 milyon 124 bin 201 kişi hava yolunu kullanırken, 97 bin 394 kişi ise deniz yolunu tercih etti.

Almanlar ilk sırada

9 aylık süreçte İzmir'e giriş yapan ilk 10 ülke incelendiğinde 438 bin 445 kişi ile Almanya, ilk sırada yer aldı.

Listeyi 132 bin 867 kişiyle İngiltere, 83 bin 553 ziyaretçiyle Hollanda, 60 bin 548 turistle Polonya ve 58 bin 759 ziyaretiyle Fransa takip etti.

Öte yandan İran 54 bin 25, Belçika 39 bin 989, Azerbaycan 29 bin 852, İsviçre 27 bin 70 ve Avusturya 24 bin 755 kişi ile İzmir'e gelen ilk 10 ülke arasında yer aldı.

"Yıl sonuna kadar 50 binin üzerinde rakamlar olur"

Sektör temsilcisi Bülent Tercan, pandemi öncesi dönemin geçilmesinin gelecek için çok önemli olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde turizm sektörü büyük bir yara almıştı fakat pandemi çıkışında İzmir 2019 rakamlarını geçmiş durumdayız. Pandemi öncesi rakamları yakalayıp geçmek, gelecek için önemli bir gösterge. İzmir için çok memnun edici veriler. Gelecek için umut veriyor. Yaz sonu bitti ancak yıl sonuna kadar 50 binin üzerinde rakamlar olur. 2019 rakamlarını rahatlıkla geçeriz. İzmir'imizin çok büyük potansiyeli var. Deniz, kum, güneşin yanında başta inanç turizmi, kültür turizmi gibi farklı ögelerimiz de var. İzmir hak ettiği yere doğru yürümeye başladı.” diye konuştu.

"1 milyon turist etrafında dolaşıyoruz"

İzmir'de yatak kapasitesinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Tercan, "İzmir'de yatak kapasitemiz az. İzmir'in yıllık 5 milyon turist hedefi olmalı. Bunu yapmak için de yatak kapasitemizi artırmalıyız. 1 milyon turist etrafında dolaşıyoruz. İzmir'in turizmde sıçrama yapma zamanı geldi. 1 milyon 221 bin 595 kişinin gelmesini seviniyoruz. Ama İzmir potansiyelini gerisinde. İzmir'e mutlaka en az 5 tane 5 yıldızlı otel yapılması lazım. Fuar İzmir yanına otel ve kongre merkezi yapılması için arazi ayarlanmıştı. Bunun hayata geçirilmesi gerekiyor. Rakamlara bakınca demek ki iyiye gidiyoruz. İzmir'e otel yapan, yatırım yapan kazanır, zarar etmez." dedi.













