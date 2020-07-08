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- İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı
İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı
Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 mülteci kurtarıldı.
- İHA
- 08.07.2020 - 07:18
İzmir Foça'da Pazatesi günü Sahil Güvenlik ekiplerince, saat 14:20'de, Foça'nın Aslan Burnu açıklarında 2 adet can salı içinde bulunan bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar alınması üzerine ekipler harekete geçti.
26 SIĞINMACI KURTARILDI
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 26 sığınmacı kurtarıldı.