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    İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı

    Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 mülteci kurtarıldı.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 07:18
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    İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı

    İzmir Foça'da Pazatesi günü Sahil Güvenlik ekiplerince, saat 14:20'de, Foça'nın Aslan Burnu açıklarında 2 adet can salı içinde bulunan bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar alınması üzerine ekipler harekete geçti.

    İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı #1

    26 SIĞINMACI KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içerisindeki 26 sığınmacı kurtarıldı.

    İzmir'de Türk kara sularına itilen 26 mülteci kurtarıldı #2

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