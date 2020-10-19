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    İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 sığınmacı kurtarıldı.
    • AA
    • 19.10.2020 - 23:42
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    İzmir'de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Denizköy açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

    TOPLAMDA 78 SIĞINMACI KURTARILDI

    Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 59 sığınmacı kurtarıldı.

    Öte yandan Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Ekipler, yine Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 19 sığınmacıyı kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    İzmir de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı #1

    İzmir de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı #2

    İzmir de Türk kara sularına itilen 78 sığınmacı kurtarıldı #3

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