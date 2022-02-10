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    İzmir'de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti

    İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan Tuğba Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit etti.
    • DHA
    • 10.02.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 19:31
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    İzmir'de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti

    PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıldönümü olan 15 Şubat'ı bahane ederek, terör örgütünün ülke genelinde eylem yapabileceğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri çalışma başlattı.

    Bu kapsamda Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüyle irtibatlı olabilecek kişilere yönelik harekete geçti.

    PKK'YA ÜYE OLMAK SUÇUNDAN ARANIYORDU

    Ekipler, bugün sabaha karşı 4 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Tuğba Akyüz, gözaltına alındı.

    GAZETECİLERİ TEHDİTTİ

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne götürülen Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehditler savurdu.

    Akyüz, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    İzmir'de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti VİDEO

    İzmir de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti #1

    İzmir de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti #2

    İzmir de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti #3

    İzmir de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti #4


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