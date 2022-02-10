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İzmir'de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti

İzmir'de tutuklanan terör örgütü şüphelisi gazetecileri tehdit etti

İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanan Tuğba Akyüz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Sizinle daha sonra görüşeceğiz. Bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit etti.