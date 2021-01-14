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    İzmir'de tutuklanmak için 2 polis aracına zarar verdi 

    İzmir'in Konak ilçesinde, park halindeki 2 polis aracının camlarını kıran şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 09:17
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    İzmir'de tutuklanmak için 2 polis aracına zarar verdi 

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Akıncı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 20 yaşındaki Muhammed Sabri S. park halindeki 2 polis aracının camlarını kırdı.

    Saldırının ardından kaçmak isteyen şüpheli, kısa sürede yakalandı.

    SUÇ DOSYASI KABARIK

    Gözaltına alınan şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'yangın', 'tehdit', 'hakaret 've 'açıktan hırsızlık' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

    "TUTUKLANMAK İÇİN YAPTIM"

    Emniyetteki ifadesinde, polis otolarına tutuklanmak için zarar verdiğini söylediği öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devlet Malına Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    İzmir de tutuklanmak için 2 polis aracına zarar verdi  #1

    İzmir de tutuklanmak için 2 polis aracına zarar verdi  #2

    İzmir de tutuklanmak için 2 polis aracına zarar verdi  #3

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