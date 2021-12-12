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    İzmir'de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu

    Polis ekipleri, Bayındır Çırpı köyünde bulunan bir eve düzenlediği operasyon sonucunda, zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerini ele geçirdi.
    • İHA
    • 12.12.2021 - 23:16
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 23:35
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    İzmir'de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu

    Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hızla devam ederken, tacirlere de göz açtırılmıyor.

    ŞAHSIN ÜZERİNDE 30 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ödemiş-İzmir yolu Demircili mevkiinde M.K. isimli şahsa ait araç polis ekiplerince durduruldu.

    Yapılan aramalar sonucunda şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından şüpheli şahsın iş yerinde yapılan çalışmalarda ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

    BİR BAŞKA OPERASYONDA  DA ZEHİR TACİRLERİNİN SAKLADIĞI UYUŞTURUCULAR BULUNDU

    Öte yandan, polis ekiplerince M.S. ve R.A. isimli şüphelilerin Bayındır Çırpı köyünde bulunan evinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram bonzai, 6 adet gerica hap ve 1 tüfek ele geçirildi.

    Zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerin polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gözaltına alınan M.K., M.S. ve R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İzmir'de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu VİDEO

    İzmir de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu #1

    İzmir de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu #2

    İzmir de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu #3

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