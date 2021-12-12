Polis ekipleri, Bayındır Çırpı köyünde bulunan bir eve düzenlediği operasyon sonucunda, zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerini ele geçirdi.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları hızla devam ederken, tacirlere de göz açtırılmıyor.

ŞAHSIN ÜZERİNDE 30 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ödemiş-İzmir yolu Demircili mevkiinde M.K. isimli şahsa ait araç polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan aramalar sonucunda şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından şüpheli şahsın iş yerinde yapılan çalışmalarda ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİR BAŞKA OPERASYONDA DA ZEHİR TACİRLERİNİN SAKLADIĞI UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Öte yandan, polis ekiplerince M.S. ve R.A. isimli şüphelilerin Bayındır Çırpı köyünde bulunan evinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram bonzai, 6 adet gerica hap ve 1 tüfek ele geçirildi.

Zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerin polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan M.K., M.S. ve R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de tuvalet deliğine saklı uyuşturucu bulundu VİDEO