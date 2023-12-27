İzmir'de uyuşturucu baskını! Polisi görünce uyuşturucuları sobaya atarak yakmak istedi Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen kıraathaneye yapılan baskında torbacı, uyuşturucu maddeleri sobaya atıp yakmak isterken yakalandı.

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İHA

Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor..

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan son operasyon İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesine bağlı Tepecik semtinde bulunan bir kıraathanede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucuyu sobada yakmak istedi

Savcılık talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Bu esnada polisi gören şüpheli, kıraathanede bulunan esrar maddelerini sobaya atarak yakmak istedi.

Olay polisin dikkatinden kaçmazken, sobada yakılmak istenen esrar, polis ekipleri tarafından su ile söndürüldü.

254,33 gram esrar ele geçirildi

Yapılan kontrolde soba içerisinden 254,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. adlı bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)