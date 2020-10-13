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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    İzmir'de bir yolcu otobüsünde polis tarafından yapılan aramada 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 02:57
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e gelen yolcu otobüslerinden birinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen ekipler, otobüsü İzmir Otogarı'nda durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 12 kilo 328 gram skunk maddesi ele geçirildi.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu #1

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