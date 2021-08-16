İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

İzmir'de polis ekipleri düzenlediği operasyon sonucunda, birçok uyuşturucuyu ele geçirirken, 26 kişiyi tutukladı.

Türkiye'de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine, 2-15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledi.

29 KİŞİDEN, 26 KİŞİ TUTUKLANDI

Baskınlarda bin 810 gram esrar-skank, 5 gram kokain, 135 gram sentetik kannabinoid, 12 kök Hint keneviri, bin 17 gram metamfetamin, 10 bin 776 ecstasy, 6 bin 415 sentetik ecza maddesi, 13 bin 170 lira para, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 şarjör, 146 fişek ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.