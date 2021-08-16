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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

    İzmir'de polis ekipleri düzenlediği operasyon sonucunda, birçok uyuşturucuyu ele geçirirken, 26 kişiyi tutukladı.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 22:13
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı

    Türkiye'de uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ederken, tacirlere göz açtırılmıyor.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine, 2-15 Ağustos tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledi.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 26 kişi tutuklandı #1

    29 KİŞİDEN, 26 KİŞİ TUTUKLANDI

    Baskınlarda bin 810 gram esrar-skank, 5 gram kokain, 135 gram sentetik kannabinoid, 12 kök Hint keneviri, bin 17 gram metamfetamin, 10 bin 776 ecstasy, 6 bin 415 sentetik ecza maddesi, 13 bin 170 lira para, 3 tabanca, 5 tüfek, 2 şarjör, 146 fişek ele geçirildi, 91 şüpheli gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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