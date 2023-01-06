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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    İzmir Bayraklı'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, yakalandı.
    • 06.01.2023 - 08:35
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

    Harekete geçen ekipler, U.K, S.T. ve M.K.'yi takibe aldı. Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.

    Evden uyuşturucu ve para çıktı

    Polisin aramasında 2 hassas terazi, 300 gram esrar, 26 gram kokain, 1570 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    İzmir de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı #1


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