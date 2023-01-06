İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir Bayraklı'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 şüpheli, yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı'da 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, U.K, S.T. ve M.K.'yi takibe aldı. Takip sonrası şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı.

Evden uyuşturucu ve para çıktı

Polisin aramasında 2 hassas terazi, 300 gram esrar, 26 gram kokain, 1570 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 27 bin 300 TL, 20 euro ve 6 dolar ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.