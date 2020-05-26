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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 10:34
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    İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

    İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri B.S., F.S., N.S. ve M.S. isimli şahısların  uyuşturucu ticareti yapacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

    Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takip ederek bir süre sonra durdurdu.

    ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

    Şüphelilerin üzerinden 11 paket kenevir maddesi bulunurken, bir adreste yapılan aramada 2 adet kuru sıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 49 adet mermi, uyuşturucu içiminde kullanılan 'bong' diye tabir edilen aparatlar ve evin bahçesinde dikili vaziyette 160 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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