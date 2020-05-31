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    İzmir'de uyuşturucu partisinde 1 kişi göğsünden vuruldu

    Karşıyaka ilçesinde, günlük kiralık evde verilen uyuşturucu partisinde bir kişi tabanca ile göğsünden vurularak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 31.05.2020 - 06:51
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    İzmir'de uyuşturucu partisinde 1 kişi göğsünden vuruldu

    İzmir’in Karşıyaka İlçesi, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde günü birlik kiralanan dairede Coşkun H. (23), uyuşturucu partisi verdi.

    Parti esnasında Coşkun H. ile kimlikleri öğrenilemeyen arkadaşları arasında tartışma çıktı.

    KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMADA 1 KİŞİ VURULDU

    Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Kavga esnasında Coşkun H., tabanca ile göğsünden vuruldu.

    Silah sesini duyan site güvenliğinin bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    Polis ekipleri adrese gelmeden önce site içerisinden 2 kişinin panik halinde motosiklete binerek kaçtığı iddia edildi.

    YARALININ DURUMU AĞIR

    Adrese gelen ekipler, Coşkun H’yi ikamet içerisinde yaralı şekilde bulurken, adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince site içerisinde bulunan güvenlik kamerası incelemeye alınırken, ekiplerin şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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