İzmir'de vatandaş fuhşa isyan etti

Gece saatlerinde yol kenarında başlayan fuhuştan rahatsız olan vatandaş, durumdan şikayetçi olduğunu belli ederek tepkisini gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, gece saatlerinde yol kenarlarında fuhuş pazarlıkları yapılıyor.

Çevre sakinlerine huzursuzluk veren Alsancak semtinde yapılan fuhuş pazarlıkları, akşam 22.00'den sonra başlıyor.

CADDE ORTASINDA FUHUŞ PAZARLIĞI

Talatpaşa Bulvarı'na çıkan kadınlar ve trans bireyler, yol kenarında duran kişilerle fuhuş pazarlığı yapıyor.

Tarafların anlaşmaları halinde bulvar ile kesişen mahalleler kullanılarak, mahallelerin tenha noktaları, apartman boşlukları ve otoparklarda mahalleye park edilen araçlarda fuhuş yapılıyor.

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POLİS GELİNCE KAÇIYORLAR

Şehrin en kalabalık noktaları arasında yer alan bölgede oturan ve çalışan vatandaşlar, durumu daha önce birçok kez bildirmelerine rağmen kalıcı bir çözüm alınmadığını söyledi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce bu kişilerin kaçtığını, ancak polis gittikten sonra yine aynı durumun yaşandığını belirtti.

O ANLARI KAMERA İLE KAYDA ALDILAR

Şehrin göbeğindeki fuhuş pazarlığı ve sokak aralarında yapılan fuhuş, bölge sakinleri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin Talatpaşa Bulvarı'nda müşteri beklediği, yapılan pazarlığın ardından fuhuş için tarafların sokak aralarına gittiği görüldü.

ÇEVRE SAKİNLERİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Bölgedeki fuhuş sorunu sebebiyle birçok vatandaşın taşındığını belirten 35 yaşındaki Hüseyin G., "Geceleri saat 22.00'den sonra caddede genellikle trans bireyler fuhuş yapmak için mahallemizdeki otoparkları kullanıyorlar. Önce pazarlık yapıp sonra müsait olan yerde ilişkiye giriyorlar. Tabii ki bu durumdan çok rahatsızız. Mahalleye taşınan insanlar, bu olayı gördükten bir ay sonra evlerini boşaltıp gidiyorlar. Yüzlerce kez şikayet edildi. Polisleri görünce kaçıyorlar, ardından yeniden geliyorlar. Gece dışarıya çıkamıyoruz. Mahallemizde dershane de var. Vatandaşlar, gece etütlerine çocuklarını gönderemiyor." ifadelerini kullandı.

'BIRAKTIKLARI PİSLİKLERİ BEN TEMİZLİYORUM'

Her sabah mahallede bırakılan bazı objeleri temizlediğini belirten 48 yaşındaki Kadir H. ise, "Durmadan mahallemize gelip fuhuş yapıyorlar. Bulvardan gelip aralarda ilişkiye giriyorlar. Mahalleli kovalıyor ancak yine geliyorlar. Polisleri görünce kaçıyorlar. Sokakların içine girip pisliklerini bırakıyorlar. Her sabah bıraktıkları pislikleri ben temizliyorum. Arabaların içinde de ilişkiye giriyorlar" diye konuştu.

Mahalle halkından 27 yaşındaki Yiğitcan Ü. de kendi oturduğu apartmanda dahi ilişkiye girildiğini belirterek, "Buradaki fuhuş pazarı gece yarısı başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor. Arabaların içinde, yanında, dışarda ilişkiye giriyorlar. Seslerini duyuyoruz. Bu durumdan çok rahatsızız. Apartmanımızın içinde bile yakaladım. Polis geldiğinde kaçıp, gittiklerinde geri dönüyorlar. Her geçen gün daha da can sıkıcı bir hal alıyor. Kalıcı çözüm istiyoruz." dedi.

Akşamları balkonlarına dahi çıkamadıklarını söyleyen 41 yaşındaki Eyüp Y. ise "Bu durum Alsancak'ın temel sorunu. İş yerlerinin önlerinde, ara sokaklarda, otoparklarda sürekli fuhuş yapılıyor. Yetkililerden, bu mahallelerde bekçiler görevlendirmelerini istiyoruz. Çünkü bu yaşanan ahlaksızlığın önde gideni. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Balkonumuzda rahat oturamıyoruz. Ailemizle çıkıp çay içemiyoruz. Fuhşun yanı sıra uyuşturucu kullanımı da çok fazla. Kiminle mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Polis, aradığımızda gelip gereğini yapıyor ancak kalıcı bir çözüm istiyoruz." diye konuştu.





































