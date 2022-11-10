İzmir'de vatandaşları kapora isteyerek 873 bin lira dolandıran 2 kişi tutuklandı

İzmir'de yapılan operasyonda, internet sitelerine verdikleri ucuz ürün ilanlarıyla vatandaşları toplamda 873 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar düzenledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, M.S. (40) ve F.T. (38) isimli şüphelilerin; sıkça kullanılan ürün alım satımı yapılan internet siteleri üzerinden ucuz ürün ilanları verdiğini tespit etti.

1057 kişiden 873 bin lira topladılar

Vatandaşların da bu ilanlara inanarak ürünleri satın almak için şüphelilerin belirtmiş olduğu banka hesap numaralarına kapora gönderdiğinin anlaşılması neticesinde şüphelilerin hesap hareketleri incelendiğinde, ülke genelinde yaklaşık 1057 mağdurdan toplamda 873 bin TL gelir elde ettikleri belirlendi.

Tutuklandılar

İHA'nın haberine göre şüpheli M.S. (40) ve F.T. (38), sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.















