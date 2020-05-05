İzmir'de villada kumar oynayanlara polis baskını

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda dolapların içine saklanan şüpheliler yakalanırken, toplam 52 bin 275 lira para cezası kesildi.

İzmir Çeşme'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER DOLAPLARA SAKLANDI

Polisi gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak alt ve üst kattaki odalarda bulunan dolaplara saklandı.

Dolapta saklanırken yakalanan kişilerden bir kadın, polis ekiplerinin görüntü almasına tepki gösterdi, "Çekmeyin beni esnafım" dedi.

Polis ekipleri ise, "Burada mı esnaflık yapıyorsun?" diye sordu.

52 BİN 275 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 13 bin 475 lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre ise 37 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Toplamda 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası uygulanırken, S.D. isimli şüpheliye ise yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.