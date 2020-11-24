İzmir'de koronavirüs testi pozitif çıkan yerel televizyon kanalı sunucusu Erhan Önel, "Kimse 'Bana virüs bulaşmaz' demesin. Çok sahtekar bir virüs. Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın" dedi.

İzmir'de yaşayan, yerel televizyon kanalı sunucusu 55 yaşındaki Erhan Önel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önel, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"ÇOK SAHTEKAR BİR VİRÜS, YALVARIRIM DIŞARI ÇIKMAYIN"

Tedbirlere uyulması için çağrıda bulunan Erhan Önel, şunları söyledi:

"Kimse 'Bana virüs bulaşmaz' demesin. Koronavirüs, çok sahtekar bir virüs; yüzüne gülüyor, arkandan hançerliyor. İyi oldum, derken tüm kemiklerime kadar ilerliyor. İyileşiyorum, derken ertesi gün yaşadığın ağrı boğazını söküyor, direncini kırıyor. Siz sadece 3 adım atarak yorulan biri gördünüz mü? Ben, adım atarak yorulduğumu hissediyorum. Günde 10 kilometre koşan bir adamdım. Şimdi 3 adımı zor atıyorum. Bu virüs insan vücudunu mahvediyor. İnsan bu virüsü yaşamadıkça anlamıyor. Bu iş çok ciddi bir iş. Bu nasıl bir şey? Kelimelerle anlatamıyorum. Benim canım yandı ama sizin yanmasın. Ne olur, yalvarıyorum, evden çıkmayın. Evinizde ne varsa onları tüketin. Dışarı çıkmayın"

İzmir'de koronavirüse yakalanan sunucu: Çok sahtekar bir virüs-Video