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İzmir’de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı

İzmir’de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı

Konak'ta bir otomobilin altına eğilen kişiden şüphelenen polis, yaptığı aramada özel mıktanıs düzeneğiyle kalemlik içine gizlenmiş uyuşturucu ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.