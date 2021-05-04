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    İzmir’de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı

    Konak'ta bir otomobilin altına eğilen kişiden şüphelenen polis, yaptığı aramada özel mıktanıs düzeneğiyle kalemlik içine gizlenmiş uyuşturucu ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 21:06
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    İzmir’de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kemal Reis Mahallesi 280 sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altına eğilen Kaan K.’den şüphelendi.

    ARACIN ALTINDAN 61 GRAM METAMFETAMİN VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelinin yanına giden ekipler, Kaan K.’nin eğilerek işlem yaptığı noktayı kontrol ederken, yapılan kontrolde otomobilin alt kısmına özel bir mıknatıs düzeneğiyle gizlenmiş bir kalemlik bulundu. Kalemliği açan polis ekipleri, 61 gram metamfetamin maddesi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Uyuşturucunun gizlenme yöntemine şaşıran polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelere el koyarken, Kaan K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    İzmir’de yakalanan uyuşturucu satıcısının yöntemi polisi bile şaşırttı #1

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