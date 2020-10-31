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    İzmir'de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları

    İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yan yatan binanın içerisinde bulunan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
    • İHA
    • 31.10.2020 - 05:32
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 07:59
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    İzmir'de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları

    İzmir’de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, Bayraklı ilçesinde bulunan Yılmaz Erbek Apartmanı yan yattı.

    MARKETTE MÜŞTERİLER VARDI

    Deprem sırasında binanın alt katındaki marketin içerisinde müşterilerin olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

    İzmir de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları #1

    10 KİŞİ KURTARILDI, 8 KİŞİ DAHA ENKAZ ALTINDA

    Son bilgilere göre 10 kişi kurtarıldı, yaklaşık 8 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Binanın yıkılmaması için özel önlemler alınırken, yakınları binada bulunan vatandaşların gergin bekleyişleri sürüyor.

    16 SAAT SONRA KURTARILDILAR

    Apartmanın enkazından 53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra, 35 yaşındaki Gülçin Aykut Soydan da 16 saat sonra enkazdan kurtarıldılar.

    İzmir de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları #2

    BİR BAŞKA BİNADA 7 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMA

    Öte yandan yan yatan binanın yakınında bulunan 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nda da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 7 kişinin olduğu öğrenilen apartmanda 7 kişi sağ kurtarılmış, 4 vatandaş hayatını kaybetmişti.

    İzmir de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları #3

    İzmir de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları #4

    İzmir de yan yatan binada arama kurtarma çalışmaları #5

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