İzmir'de yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de orman yangınına müdahale eden bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Yangın söndürme helikopterinde görevli 4 personelden 1'i kurtarılırken 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan orman yangına müdahale eden helikopterlerden birinin Tahtalı Barajı’na düştüğünü açıkladı.

“Bir personelimiz sağ kurtarıldı, diğer 3 mürettebat hakkında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’in Menderes ilçesinde 16 Eylül Cumartesi günü çıkan yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterlerden biriyle saat 23:53’te maalesef ekiplerimizin irtibatı kesilmiştir. Yapılan araştırmada, helikopterin müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştüğü tespit edilmiştir. Bölgeye Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri ivedilikle sevk edilerek helikopterde görevli dört personeli arama kurtarma işlemleri başlatılmıştır"

Yumaklı paylaşımının devamında, “Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir” bilgisini verdi.

Yangın

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının, sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırılmıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangın için gece görüş özelliği olan 3 helikopterin görev yapıyordu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)