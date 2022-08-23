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    İzmir'de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki

    Uzun zamandır devam eden ve yarım bırakılan yol çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar, "Belediyenin temizlik konusunda da eksiklerini gördükçe açıkçası başka yerlerde ev arıyoruz" dedi.
    • 23.08.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 14:11
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    İzmir'de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki

    İzmir Seferihisar'da yarım bırakılan asfaltlama çalışması tepki çekmeye devam ediyor.

    Gözsüzler Caddesi'nde belediye ekipleri tarafından yaklaşık 4 aydır sonuca ulaşmayan çalışmalar için bölge sakinleri bir araya gelerek tepki gösterdi.

    Sonuç alamadılar

    Vatandaşlar, ekiplerin bozuk olan yolu altyapı çalışmaları için kazdığını ve çalışmalar bittikten sonra asfaltlamanın başlayacağını belirttiklerini öne sürdü.

    İHA'nın aktarımına göre; çalışmalar bitip kum serme işlemi yapılmasına rağmen asfaltlamanın yapılmadığını ifade eden cadde sakinleri Seferihisar Belediyesi'ne şikayet etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

    İzmir de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki #1

    "Huzurlu değiliz, mutlu değiliz"

    Gözsüzler Caddesi'ndeki çukur ve tozlardan rahatsızlığını dile getiren cadde sakini Ceyda Üçer, yol sorunu sebebiyle ev arayışına girdiklerini ifade ederek, “Gözsüzler Caddesi’nin tozundan, toprağından, inşaat araçlarının sürekli buradan geçişinden ve yollardaki çukurlardan çok rahatsızız. Hem sesinden hem de oluşturulan tozdan çok rahatsızız, balkonlarda oturamıyoruz. Huzurlu değiliz, mutlu değiliz. Belediyenin temizlik konusunda da eksiklerini gördükçe açıkçası başka yerlerde ev arıyoruz” diye konuştu.

    İzmir'de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki VİDEO

    İzmir de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki #2

    "Uzun süredir bu sorun devam ediyor"

    Yoldaki çukurların araçlarında maddi hasara neden olduğunu söyleyen ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu rahatsızlığı dile getiren bir sitenin yöneticisi Erdinç Yüksel, “Bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz ve uzun süredir bu sorun devam ediyor. Zeminde çok büyük bozukluklar var. Hem arabaların alt takımlarını çok ciddi etkiliyor, çok ciddi hasar veriyor arabalarımıza hem de sürekli toz oluyor. Bu bölgeden çok sayıda ağır iş makineleri, tırlar ve kamyonlar geçiyor. Bu yolda zemindeki bozukluk, aşırı gürültü olmasına da neden oluyor. Evet yolun bir bölümü yapıldı, teşekkür ediyoruz o kısımlar için; fakat tamamının yapılması çok daha uygun olurdu. Neden eksik kaldığını bazı bölümlerin merak ediyoruz. Gözsüzler Caddesi'nin bir an önce tamamının düzeltilmesini talep ediyoruz” diyerek belediyeye seslendi.

    İzmir de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki #3

    "Tehlike teşkil edebilecek bir çukur var"

    Uzun süredir açık bırakılan çukurun tehlike arz ettiğini ifade eden Funda Çiftçi, “İki ayı geçkince bir süredir inşaat alanı bu şekilde atıl vaziyette. Ortada büyükçe tehlike teşkil edebilecek bir çukur var. Yol genellikle kapatılıyor bir ana caddeye ve ofisimize ulaşmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce toparlanıp düzeltilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    İzmir de yarım bırakılan yol çalışmasına vatandaşlardan tepki #4


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