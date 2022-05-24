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    İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı

    İzmir'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 kişinin hesaplarında 12 milyon 636 bin 476 lira tespit edildi.
    • 24.05.2022 - 20:03
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    İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, internette bahis oynattığı belirlenen bir siteyi takibe aldı.

    Hesaplarında 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri tespit edildi

    Takip sonucu söz konusu siteyle bağlantılı bahis oyuncularının para yatırdığı banka hesapları üzerinde yapılan incelemede, 12 milyon 636 bin 476 lira suç geliri elde edildiği tespit edildi.

    24 şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, bunun üzerine şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. 30 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerin adliyedeki sorguları devam ederken 6  şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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