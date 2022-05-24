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İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı

İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı

İzmir'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 kişinin hesaplarında 12 milyon 636 bin 476 lira tespit edildi.