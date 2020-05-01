İzmir'de yaşayan hemşire koronayı atlattı

Yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Muazzez hemşire, "Zor bir süreçti. İyileştim ve yine hastalarla bir aradayım." dedi.

İzmir'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8 yıldır hemşire olarak görev yapan 2 çocuk annesi Muazzez Selçuk'a 10 Nisan günü koronavirüs teşhisi konuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından Selçuk, sağlığına kavuşarak hastalığı kısa sürede yendi.

"ERKEN TEDAVİYLE HASTALIĞI HAFİF ATLATTIM"

İlaç tedavisine başladığını belirten Selçuk, "Salgın başladığında önlemlerimizi almıştık. Servisimizi hazırladık ve sadece koronavirüs hastalarına hizmet vermeye başladık. İlk olarak 2 asistanda hastalık teşhis edildi. Temasta olduğumuz için bize de test yapıldı. Sonucum pozitif çıktı. Eklem ağrıları dışında bir belirti yoktu. Ateş ve öksürük hiç olmadı. Erken teşhis edildiği için, erken tedaviyle hastalığı hafif atlattım." dedi.

"ÇOCUKLARIMA DOKUNUP, SARILAMADIM"

5 günü ilaç tedavisi olmak üzere 14 gün karantinada kaldığını belirten Selçuk, "Biri 14, diğeri 13 yaşında iki oğlum var. Eşimin yardımıyla onlardan izole kaldım. Zor bir süreçti. Onlara dokunup sarılamadım, öpemedim. Çocuklarımdan uzak durdum. Maske takıp, ayrı bir odada, mesafeli ve izole şekilde kalarak bu süreci atlattım. Ama ilerleyen günlerde şikayetlerim azaldı. İlaca erken başlayınca diğer belirtileri yaşamadım." dedi.

"İYİLEŞTİM VE GÖREVİME DEVAM EDİYORUM"

İlaç tedavisinin ardından yapılan testlerinin negatife döndüğünü söyleyen Muazzez Selçuk, 14 gün sonra işe başladığını belirtti.

Selçuk, "İyileştim ve yine serviste hastalarla bir aradayım. Benim için bir şey değişmedi aynı şekilde görevime devam ediyorum. Çünkü bu bizim işimiz. İmkanlarımız dahilinde tedaviye devam etmemiz gerekiyor. Benim için de risk halen devam ediyor. Eskiden olduğu gibi aynı şekilde önlemlere devam ediyorum. Herkes bu hastalığa yakalanabilir. İnsanların kendilerini korumaları için izole olmaları gerekiyor. Evlerinde mutlaka kalmaları gerekiyor ki bağışıklık sistemi düşük olup da risk taşıyan insanlara bulaştırmasınlar. Son günlerde vaka sayısının azalmasıyla insanlar da bir yanılgıya düşmesin, evlerinde kalmaya devam etsinler." dedi.