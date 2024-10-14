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DHA

Dolandırıcılar her yöntemi kullanıyor..

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek İzmir'de yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

2 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Kendilerini kopya site üzerinden yatırım danışmanı olarak tanıtan ve bu yolla toplam 2 milyon TL dolandıran şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.