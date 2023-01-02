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    İzmir'de yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

    İzmir’de mutfakta yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateş ile elbisesi tutuşan 97 yaşındaki Şahinaz Önem, yaşamını yitirdi.
    • 02.01.2023 - 00:16
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    İzmir'de yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

    İzmir'de öğlen saatlerinde Kınık ilçesi Yukarı Mahalle Sulu Sokakta bulunan bir evde, 97 yaşındaki Şahinaz Önem evde yemek yaptığı sırada ocaktan çıkan ateşle elbisesi tutuştu.

    Yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

    Komşularının evden çıkan dumanı görüp durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise ağır yaralandığı belirlenen Şahinaz Önem, Kınık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

     

    İzmir de yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti #1


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