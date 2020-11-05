İzmir'de yıkılan binalarla ilgili 7 kişi tutuklandı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Depremin ardından bölgede yaraların sarılmasına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında müteahhit ve fenni mesullerin de bulunduğu adliyeye sevk edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"KOLONLAR KAYDIRILMIŞ"

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolanlar kaydırılmış." şeklinde karşılık verdi.