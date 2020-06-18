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    İzmir'de yola çıkan koyun sürüsü kazaya neden oldu

    Kemalpaşa ilçesinde başıboş koyun sürüsünün yola çıkması nedeniyle otomobil ve ticari aracın karıştığı kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 07:55
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    İzmir'de yola çıkan koyun sürüsü kazaya neden oldu

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Erkan Y (33) idaresindeki 45 YC 0468 plakalı otomobil Torbalı istikametinden Kemalpaşa yönüne seyir halindeyken yolun ortasında bulunan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

    KOYUNA ÇARPAN ARACA, BAŞKA BİR ARAÇ ÇARPTI

    Sürücü direksiyonu kırmasına rağmen koyunlardan birisine çarparak durabildi. Aynı istikamette seyretmekte olan Gökhan A., yönetimindeki 34 BCC 895 plakalı ticari araç duramayarak Erkan Y’nin aracına çarptı.

    Yola çıkan koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı -2

    4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Erkan Y., Çınar Buğra Y. (5) Hüdaver Y. (29) Toprak Aras Y. (3) Eymen Ege C. (5) Bartu C. (3) Gökhan C. (31) Gamze C. (28) Eda K. (28) olmak üzere 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Yola çıkan koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı -1

    3 YARALININ DURUMU AĞIR

    Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken diğer 6 yaralı da Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Öte yandan, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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