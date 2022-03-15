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    İzmir'de yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla Yunanistan'a geçmeye çalışan 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 1'i tutuklanırken 2'si ise serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 23:33
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    İzmir'de yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Mart saat 07.20 sıralarında Seferihisar açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen yolcu motoru içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    251 GÖÇMENLE 3 ORGANİZATÖR YAKALANDI

    Harekete geçen ekipler, yolcu motorunu durdururken içerisindeki 251 kaçak göçmeni ve organizatör olduğu öne sürülen M.Ç.Ö., F.Ö. ve E.Ö.'yü yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    ORGANİZATÖRLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklanırken, F.Ö. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı #1

    İzmir de yolcu motorunda 251 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı #2


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