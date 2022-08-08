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    İzmir'de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3'ü boğuldu

    İzmir'in Çeşme açıklarında Yunan unsurları tarafından denize atılan 11 göçmenden 8'i kurtarıldı, 3'ü ise boğularak can verdi.
    • AA
    • 08.08.2022 - 19:28
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    İzmir'de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3'ü boğuldu

    Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08 Ağustos saat 10.05'te, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

    Ekiplerce yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı, 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

    8 göçmen kıyıya ulaştı, 3 göçmen hayatını kaybetti

    Kurtarılan göçmenlerle yapılan ilk mülakatta, "39 göçmen olarak Sakız Adası'na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldükleri, burada değerli eşyalarının alınarak darbedildikleri, içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıkları, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördükleri." bilgisi alındı.

    Bunun üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmen için bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ile 2 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

    Arama çalışmaları sonunda kayıp 2 düzensiz göçmen denizde ölü bulundu.

    İzmir de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3 ü boğuldu #1

    İzmir de Yunan unsurlarının denize attığı 11 düzensiz göçmenden 3 ü boğuldu #2


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