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    İzmir'de Yunanistan’ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir Dikili'de açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 19.10.2022 - 23:22
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    İzmir'de Yunanistan’ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim saat 01.40’ta Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

    40 göçmen kurtarıldı

    Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de Yunanistan’ın ittiği 40 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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