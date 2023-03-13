İzmir'deki "Ben Hızır'ım" dolandırıcılığı kamerada İzmir'de kendisini Hızır Aleyhisselâm olarak tanıtıp, 3 üniversite bitiren vatandaşı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli kıskıvrak yakalanırken, mağdurla birlikte banka şubesine gittiği görüntüler de ortaya çıktı.

İzmir'de trajikomik bir dolandırıcılık olayı yaşandı..

3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı'nda yürüyen Ş.T.'nin yanına kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahıs yanaştı.

"Ben Hızır'ım" deyip para istedi

Şahıs, “Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam’ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim.” dedi.

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Dolandırıldığını 3 gün sonra anlayan mağdur şikayetçi oldu

Polis merkezine giderek şikayetçi olan ve üç üniversite mezunu olduğu öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin çeşitli suçlardan 191 suç kaydı bulunan T.Ç. olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık anı kamerada

T.Ç. ile mağdur Ş.T.'nin birlikte banka şubesine gittiği görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde T.Ç. ile Ş.T.'nin birlikte konuşup yürüyerek banka şubesine gittikleri, Ş.T.'nin şubeye girip aldığı paraları T.Ç.'ye teslim ettiği anlar yer aldı.

Serbest kaldı

Düzenlenen operasyonla Basmane semtinde yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mağdur ifadesinde "Parayı verdikten sonra ayrılınca dolandırıldığımı anladım" dedi

Öte yandan mağdur Ş.T. polis merkezinde verdiği ifadesinde, şu ifadeleri kullandı: