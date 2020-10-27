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İzmir'deki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

İzmir'deki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu

Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu mahalleli tarafından kurtarıldı.