İzmir'deki depremde can kaybı 116'ya çıktı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 48'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 3 bin 630 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 116 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 1034 kişiden 1021'i taburcu edildi, 8 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

NURCAN HİÇYILMAZ TOSUN, ANKARA'DA DEFNEDİLDİ

Barış Sitesi enkazından çıkarılarak hastanede tedavi altına alınan ve dün yaşamını yitiren Nurcan Hiçyılmaz Tosun, Ankara’da toprağa verildi.

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde bulunan 4 bloklu Barış Sitesi’nin, 3 bloku yan yatarak bir kısmı çökmüş ve bir bloğu da zarar görmüştü. Deprem sonrası enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nurcan Hiçyılmaz Tosun (50), dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti. Nurcan Hiçyılmaz Tosun’un naaşı, eşi Murat Tosun tarafından Ankara’ya götürülerek burada kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.