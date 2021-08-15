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    İzmir’deki orman yangını, 14 saat sonra kontrol altına alındı

    İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 14 saatlik çabalar sonucunda kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 03:46
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    İzmir’deki orman yangını, 14 saat sonra kontrol altına alındı

    Saat 07.30 sıralarında Karareis yolu mevkiinde, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine ilk etapta bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi.

    HAVADAN VE KARARDAN MÜDAHALE ARTIRILDI

    Alevlerin gün içerişinde kısmen kontrol altına alınmasının ardından bölgede 2 helikopter ve 10 arazöz ile çalışmalara devam edildi. Hava kararmadan helikopter sayısı tekrardan 3’e çıkarılırken, karadan da 8 arazöz ile rüzgarın etkisiyle zaman zaman parlayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

    14 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

    Havanın kararmasıyla karadan devam edilen müdahalede, alevler yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’deki orman yangını, 14 saat sonra kontrol altına alındı #1

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