İzmir'deki servis kazasında 15 işçi yaralandı

Kemalpaşa ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 01:07
Gece saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu İzmir Kemalpaşa ilçesi sınırlarındaki Bağyurdu OSB Kavşağı’nda, OSB içerisine girmek isteyen 35 CTE 481 plakalı minibüs ile Turgutlu yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 45 AUS 294 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı.

15 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzmir, Kemalpaşa ve Turgutlu’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   

