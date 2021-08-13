İzmir'deki yangın söndürüldü

Tire ilçesinde dün akşam meydana gelen yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası ile söndürüldü.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınlarla mücadele devam ediyor.

İzmir’in Tire ilçesindeki Karateke köyü yakınlarında dün akşam orman yangını meydana geldi.

Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

BÖLGEYE ARAZÖZLER GETİRİLDİ

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Tire ve Bayındır Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalelere sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



