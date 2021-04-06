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    İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı

    İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri tır üzerinde yüklü 3 konteynerde, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:38
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    İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı

    İzmir'de bir ihbarı değerlendiren Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Çapak Mahallesi 2540 Sokak'taki bir depoda, konteynerler içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi.

    İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 1'i tır üzerinde yüklü toplam 3 konteyner içinde, öndeki bisküvi kolileri arasına saklanmış aralarında kadınlarında bulunduğu İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

    PET ŞİŞELERE TUVALETLERİNİ YAPTILAR

    Havasızlıktan bitkin halde bulunan göçmenlerin, tuvalet ihtiyaçlarını pet şişelere giderdikleri belirlendi.

    Torbalı Belediyesi'nden yakalanan kaçak göçmenleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürmek üzere iki otobüs istendi. Jandarma, nakliye firmasının yetkililerinin bilgisine başvururken, deponun ise dün kiralandığı belirlendi.

    Depoyu kiralayan kişi veya kişilerin tespitine çalışıldığı bildirildi.

    İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı VİDEO

    İzmir den İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı #1

    İTALYA'YA GİDECEKLERDİ

    Nakliye firması yetkililerinin kendilerinin akşam saatlerinde bisküvi kolilerini yüklediklerini, kaçak göçmenlerin ise gece yarısı getirilip, kendilerinin bilgisi olmadan konteynerlere bindirildiğini ileri sürdükleri öğrenildi.

    Kaçak göçmenlerin önce konteyner içinde İzmir Limanı'na, buradan da gemiyle İtalya'ya yasa dışı yollardan götürülmeye çalışıldığı belirlendi.

    İzmir den İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı #2

    İzmir den İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı #3

    İzmir den İtalya ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı #4

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