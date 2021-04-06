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İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı

İzmir'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenler konteynerde yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir deponun önünde, biri tır üzerinde yüklü 3 konteynerde, çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.