İzmir'in 10 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon

İzmir'in 10 ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 15- 28 Ekim tarihleri arasında Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Kınık, Menemen, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu imal edilip satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı baskında; 854 adet sentetik hap, 26 gram metamfetamin, 16 bin 571 gram kubar esrar, 53 gram eroin, 40 gram afyon sakızı, 871 kök kenevir, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve 105 bin TL para ele geçirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.













