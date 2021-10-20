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    İzmir'in Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 20:49
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    İzmir'in Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir İl Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir grup kaçak göçmenin Çeşme ilçesi açıklarında lastik botla sürüklendiği bilgisini aldı.

    25 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 25 kaçak göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir in Çeşme açıklarında 25 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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