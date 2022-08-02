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    İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla açıklarında göçmen hareketliliği

    İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 kaçak göçmen kurtarılırken, 45 göçmen ise yakalandı.
    • 02.08.2022 - 21:37
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    İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Urla açıklarında göçmen hareketliliği

    Sahil Güvenlik Komutanlığı 01-02 Ağustos tarihleri arasında, gece saatlerinde Çeşme ve Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    138 göçmen kurtarıldı

    Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildiği tespit edilen 3 farklı noktadaki toplam 138 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplam 138 kaçak göçmen, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    45 kaçak göçmen yakalandı

    Öte yandan ekipler, dün 08.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye hareket eden ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmeni yakaladı.

    Kaçak göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı.

    İzmir in Çeşme, Karaburun ve Urla açıklarında göçmen hareketliliği #1

    İzmir in Çeşme, Karaburun ve Urla açıklarında göçmen hareketliliği #2

    İzmir in Çeşme, Karaburun ve Urla açıklarında göçmen hareketliliği #3


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