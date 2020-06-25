İzmirli resim öğretmeni, gazeteleri sanata dönüştürdü

Eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırıp, çeşitli boyutlarda süs eşyaları yapan Selen Çamlıbel, yaptığı tasarımlarla sergi açmayı planlıyor.

İzmir'de yaşayan ve Mordoğan Halk Eğitim Merkezi'nde resim öğretmenliği yapan Selen Çamlıbel, eski gazete ve ince çubuklarla, rengarenk süs eşyaları yapıyor.

Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nden mezun Çamlıbel'in 'Afro Heykel' isimli süs eşyaları, herkes tarafından ilgi çekiyor.

Beğeni toplayan eşyalar ise çeşitli yerleri süslüyor.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ SANATA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUM"

Çocukluğundan bu yana gazete okumayı sevdiğini söyleyen Çamlıbel, kendisi için değerli olan gazeteyi, yaptığı tasarımlarla değerlendirdiğini belirtti.

Çalışmalarından bahseden Çamlıbel, "Amaçladığım şey geri dönüşümü tamamen sanata dönüştürmek. Çalışmalarımı oluşturmak için ilk önce gazeteleri kesip kamış haline getiriyorum. Bu kamışlara tutkal ve bant yardımıyla anatomik formunu verdikten sonra şekillendirme aşaması oluyor. Sonrasında akrilik boya yardımıyla renklendirme yapıyorum. Çalışmalarımda genellikle Afrika ve tezhip desenleri ile Türk motifleri kullanıyorum. Küçük ebatlı bir heykeli yapmak 2- 3 gün, büyük ebatlı bir heykeli yapmak ise 10 ile 14 gün sürüyor. Amacım sergi açmak. Hedefim yıllardır okuduğumuz gazetenin sofra bezi dışında sanata dönüştürmek" dedi.