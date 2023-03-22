İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca, tüm gün sürücülere trafik yazısı yazıyor Kentte yaşayan ve engeli bulunan Sinan Mendi, trafikte kural ihlali yapan sürücülere hayali cezalar yazarak defterine not ediyor. Günde ise 1 defter bitiriyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Sinan Mendi, bölge halkı tarafından tanınıyor.

Engeli bulunan Mendi, eline aldığı defterle tüm gün caddeden geçen araçları denetliyor.

Kural ihlali gördüğü kişilere ise hayali olarak ceza yazıyor ve defterine tek tek not ediyor.

Üniforması, kasketi ve düdüğü ile gönüllü olarak polislik yapan Mendi, vatandaşları uyarmayı da ihmal etmiyor.

"Direksiyondaki çocukları kurtarıyorum"

Caddede can güvenliğini sağlamak için koşturduğunu belirten Sinan Mendi, “İnsanların canının yanmasını istemiyorum. Direksiyonda çocukları görüyorum, çocukları kurtarıyorum. Emniyet kemeri takmayanlara, alkol alanlara, kaldırıma park eden arabalara bakıyorum. Emniyet müdürü de Cumhurbaşkanımız da benden memnun.” dedi.

"Her gün bir defteri bitiriyor"

Mahalleli Garip Vurgun da Mendi’nin hikayesini şu sözlerle anlattı: