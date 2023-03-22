İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca, tüm gün sürücülere trafik yazısı yazıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Sinan Mendi, bölge halkı tarafından tanınıyor.
Engeli bulunan Mendi, eline aldığı defterle tüm gün caddeden geçen araçları denetliyor.
Kural ihlali gördüğü kişilere ise hayali olarak ceza yazıyor ve defterine tek tek not ediyor.
Üniforması, kasketi ve düdüğü ile gönüllü olarak polislik yapan Mendi, vatandaşları uyarmayı da ihmal etmiyor.
"Direksiyondaki çocukları kurtarıyorum"
Caddede can güvenliğini sağlamak için koşturduğunu belirten Sinan Mendi, “İnsanların canının yanmasını istemiyorum. Direksiyonda çocukları görüyorum, çocukları kurtarıyorum. Emniyet kemeri takmayanlara, alkol alanlara, kaldırıma park eden arabalara bakıyorum. Emniyet müdürü de Cumhurbaşkanımız da benden memnun.” dedi.
"Her gün bir defteri bitiriyor"
Mahalleli Garip Vurgun da Mendi’nin hikayesini şu sözlerle anlattı:
İzmir’in Bozyaka bölgesine o bakıyor. Elindeki defteri bir günde dolduruyor. Her gün bir defteri bitiriyor. Plakaları not eder, kask takmayanları, hatalı park edenleri uyarır. Uyardığı kişileri defterine not eder. Dinlenmeden çalışır. Hata yapanlara kendince ceza yazıyor. Bu yazdığı cezaları Cumhurbaşkanı’na gönderdiğini söylüyor. Kendisi Cumhurbaşkanı’nı çok seviyor. Sinan Amca tek başına küçük bir odada yaşıyor. Barınmasını, yemeğini çevredeki vatandaşların desteği ile sağlıyor. Kimseden para almadan gün boyunca caddeyi dolaşıyor. Onu burada herkes tanır. Maaş almaz, gönüllü çalışır.