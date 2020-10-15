İzmirliler bozuk, toprak yolun asfaltlanmamasına tepki gösterdi

Altyapı nedeniyle kazılan yolda tamamlanan çalışmaların ardından, asfalt dökülmeyen yol toprak oldu. Çukurlar nedeniyle araçları zarar gören ve evlerine toz giren İzmirliler çözüm istedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 915 Sokak'taki bir süre önce başlatılan alt yapı çalışmasının tamamlanmasının ardından çukurlar toprakla dolduruldu.

Üzeri asfaltlanmayan, Atatürk, İnönü, Osmangazi mahallelerinin geçiş güzergahında olan yoldaki çukurlar nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü belirten mahalle sakinleri yetkililerden bir an önce yolun asfaltlanmasını istedi.

"BURAYA HİÇBİR HİZMET YOK"

İki aydan fazla süredir yolun bozuk olduğunu söyleyen vatandaşlardan Sakine Gümüş, "Her yer toz toprak ve yol bozuk. Yama yapmıyorlar, tamir etmiyorlar. Bu durumdan şikayetçiyiz. Araçlar, yoldan geçerken takır tukur ses çıkarıyor. Yolun her yeri çukur. Neden asfaltlanmıyor, anlamış değiliz. Belediye neden ilgilenmiyor, aklım almıyor. Buraya hiçbir hizmet yok. Yolun asfaltlanmamış olması nedeniyle çok toz kalkıyor. Allah'tan yağmur yağdı da biraz olsun tozdan kurtulduk" dedi.

"HER KAZILAN YER 3 AY SONRA KAPANIYOR"

Aracıyla bozuk yollardan geçen Şuayip Çevik, "İzmir'in her yeri böyle. Her kazılan yer 3 ay sonra kapanıyor. Yağmur yağdığı için arabalar temizlendi yoksa araçlarımızın üzerinde bir karış toz vardı. Bir oto yıkatmanın ücreti 30- 40 TL. Yazık değil mi bu insanlara? Kazılabilir ama işin bitince gel, kapat. Yoldan geçen araçlar çukurlar nedeniyle zarar görüyor. Bu araçların tamiri ne olacak. Arabanın bir tarafı kenarda bir tarafı toprakta kalmış. Araba devrildi. Suyun da akmasıyla devrilmiş oldu" diye konuştu.

"NE GELEN, NE GİDEN VAR"

Vatandaşlardan Sermin Daş ise "Sürekli altyapı çalışmaları için yollar kazılıyor ama sonrasında asfaltlanmıyor. Bu nedenle çok zorluk çekiyoruz. Özellikle sürücüler yoldaki çukurlar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Otomobilimizin yoldaki çukur nedeniyle altı vurdu, hasar gördü. Yolun bu durumundan şikayetçiyiz. Belediyeyi de aradık ancak ne gelen ne giden var" diye konuştu.

"MUHATAP BULAMADIK"

Evinin balkonunda tozdan duramadığını belirten Necdet Demir, "Altyapı nedeniyle kazılan yolun asfaltlanmaması nedeniyle her yer toz içinde. Evde duramıyoruz. Olduğu gibi toz eve doluyor. Her tarafımız sapsarı toz oldu. Şikayetimizi bildirmek istedik ama bir saat telefonda bekletildik, muhatap bulamadık. Çözüm bekliyoruz" dedi.





































