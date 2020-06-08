İzmirliler Kordonboyu'nu temiz bırakmadı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu uygulanmadı. Kordon’a akın eden İzmirlilerin arkalarında bıraktıkları çok sayıda çöp, tepki topladı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanmayan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen İzmirliler, akşam saatlerinde Alsancak Kordonboyu’na akın etti.

Çok sayıda İzmirlinin sahile gelerek oluşturduğu yoğunluk birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılanırken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahilde vakit geçirenlerin giderken arkalarında bıraktıkları çöpler ise dikkat çekti.

BELEDİYE EKİPLERİ SAATLERCE ÇÖP TOPLADI

Büyükşehir Belediyesi personellerinin çimlik alanda hummalı bir şekilde başlattıkları çöp toplama işi saatlerce sürerken, yine belediye temizlik ekiplerince temizlik aracıyla da yollar temizlendi.

"İZMİRLİLER OLARAK BİZLERE YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER"

Kordon’da balık tutmaya gelen ve yerlerdeki çöpleri gördüğünde manzara karşısında çok şaşırdığını belirten Yaşar Gezgin (37), “Korona günlerinde herkesin biraz daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. İzmirliler olarak bize yakışmayan hareketler bunlar. Lütfen herkes kişisel temizliğini yaparcasına, oturup kalktığı yeri temiz tutsun. Biz balıkçıyız ve çöplerimiz yanımızda duruyor. Giderken bunları yanımızda götürüyoruz. Sizlerin de bu şekilde duyarlı olmanızı rica ediyorum. Çevre temizliği, kişisel temizlik gibidir. Evden çıkarken nasıl kişisel bakımımızı yapıyorsak, çevremize de bu şekilde davranmalıyız. Lütfen bize buraları daha temiz bırakın.” dedi.