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    İzmirlilerin moloz isyanı

    İzmir'in Menderes ilçesindeki tarım alanlarının olduğu alana dökülen ve çevre kirliliğine neden olan molozlar, bölge halkını da rahatsız ediyor.
    • AA
    • 04.01.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:40
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    İzmirlilerin moloz isyanı

    İzmir'in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Çamlık mevkisindeki boş alana bir süredir moloz döküldüğünü belirten vatandaşlar, tepkilerini dile getirdi.

    ÖNLEM ALINSIN

    Hafriyat kamyonlarının her gün bölgeye gelip, moloz ve çöp döktüğünü aktaran bölge halkı, yetkililerin bu konuda gerekli çalışmaları yapmalarını istedi.

    Vatandaşlardan Berna Kale, yaklaşık 2 yıldır özellikle gece saatlerinde kamyonların moloz döktüğünü ifade ederek, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini aktardı.

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    Öte yandan drone ile havadan görüntülenen alandaki molozların geniş bir alanı kapladığı görüldü.

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