Petrol
111.56
-0.43%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
467.609
-3.58%
BTXN Coin
13.41
-8.65%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi

    İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.
    • 20.05.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 19:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.

    1 milyon 746 bin ceza kesildi

    DHA'nın haberine göre, Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.

    Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.

    İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi VİDEO

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #1

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #2

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #3

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #4

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #5

    İzmit Körfezi nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi #6


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar
    Kitap

    Mayıs ayında okurların en çok okuduğu kitaplar

    Burak Yılmaz, Lille'e veda etti
    Futbol

    Burak Yılmaz, Lille'e veda etti

    Görüş Bildir