İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi
İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.
- 20.05.2022 - 19:07
- Güncelleme : 20.05.2022 - 19:36
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Yılport Yarımca Limanı’nda demirli bir geminin balast döktüğü tespit edildi.
1 milyon 746 bin ceza kesildi
DHA'nın haberine göre, Komorlar bandıralı ‘Artey’ isimli kuru yük gemisine 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.
Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi VİDEO