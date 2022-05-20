Haberler

İç Haber

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemi, deniz uçağıyla tespit edildi

İzmit Körfezi'nde deniz uçağı ile yapılan kontrol sırasında denizi kirlettiği belirlenen gemiye 1 milyon 746 bin 429 TL ceza kesildi.