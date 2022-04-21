İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 6 milyon lira ceza
Kocaeli'nin İzmit Körfezi'nde demirli Liberya bandıralı gemiye, denizi kirletmesi nedeniyle 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.
- 21.04.2022 - 20:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı deniz uçağıyla havadan yapılan kontrol sırasında, İzmit Körfezi Koruma Klor iskelesi mevkisinde denize bir geminin petrol türevi ürünleri döktüğü tespit edildi.
6 milyon lira ceza kesildi
DHA'nın haberine göre, 'Chem Premier' isimli Liberya bandıralı tanker gemisine, 5 milyon 882 bin 542 TL ceza kesildi.
Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.