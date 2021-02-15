İzmit'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin, önce park halindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde, kural ihlali yaparak tramvay yolunda ilerleyen Nevin Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin vitrin camına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Nevin Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

"NORMAL BİR GÜN OLSAYDI CİDDİ BİR YARALANMA OLABİLİRDİ"

İş yeri çalışanı Samet Yenice, sabah geldiğinde iş yerindeki hasarla karşılaştığını belirterek, "Burada ciddi bir kaza yaşanmış. Otomobil hızını alamayarak öncesinde park halindeki bir otomobile çarpıp ardından iş yerimizin içine girmiş. Neyse ki sadece maddi hasar ve ufak bir yaralanma var. Dün sokağa çıkma kısıtlaması vardı, yasak olmasaydı burada olan bir kargo firması ve diğer iş yerleri nedeniyle ciddi bir insan trafiği oluyor. Burada insanlar sürekli hareket halinde oluyorlar normal bir gün olmuş olsaydı ciddi bir yaralanma olabilirdi." dedi.

İzmit'te aracın iş yerine girdiği kaza ViDEO

























