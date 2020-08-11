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    İzmit'te borçlusuna ateş eden adam, 3 kişiyi vurdu

    Sanayi sitesinde, borçlusunu gören Ali Ü.'nün, silahını ateşlemesiyle borçlusu dahil 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 19:05
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    İzmit'te borçlusuna ateş eden adam, 3 kişiyi vurdu

     

    İzmit Sanayi Sitesi’nde, eskiden galericilik yapan Ali Ü. sanayi sitesinde kendisine borcu olan kişiyi gördü.

    Ali Ü. tabancasını çıkartarak ateşlerken, borcu olan kişi kaçmaya başladı.

    3 KİŞİYİ YARALADI

    Ali Ü.'nün tabancasını ardı ardına ateşlemesi sonucu kurşunlar aralarında alacaklısının da bulunduğu 3 kişiye isabet etti. A.K.Y., M.M. ve A.D. yaralanırken, tabancasını yere atan Ali Ü. kaçtı.

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    "O DAHA KÖTÜ, ONA BAKIN"

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

    Yaralanan 3 kişi ile panikleyerek baygınlık geçiren 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

    Bacağından vurulan, yere oturarak sırtını yere dayayan kişi, sağlık ekiplerince yaralanan diğer kişiyi göstererek, "O daha kötü" diyerek yaralanan kişiye müdahale edilmesi için yönlendirdi.

    Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Ali Ü. ise sanayi sitesinde görevli güvenlik görevlileri ve esnaf tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polis, Ali Ü.’yü gözaltına aldı.

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